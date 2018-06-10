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Макрон заявил о желании работать с Путиным в рамках G8

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет видеть Россию в G8. Однако для этого требуется соблюдение Минских соглашений.

«Я верю в отношения с РФ. Несколько недель назад я был в Санкт-Петербурге. Я хочу работать с президентом Путиным без наивности и попустительства. Я верю, что мы можем исправить ошибки прошлого», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.

При этом он подчеркнул, что «хотел бы в следующем году провести в Биаррице G8, потому что россияне продвинутся по Минским соглашениям и условия, выдвинутые G7, будут выполнены».

Москва последовательно отвечала на подобные требования, что призывать к соблюдению договоренностей следует участников конфликта на востоке Украины, а не Россию.

Лидеры G7 договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости. Помимо этого, они потребовали от России перестать осуществлять «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

Президент США Дональд Трамп перед тем как отправиться на встречу лидеров «Большой семерки» заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

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