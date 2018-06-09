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Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда он отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам главы Белого дома, уже в первые минуты переговоров станет ясно, приведут ли они к «желаемому результату» — ядерному разоружению Корейского полуострова.

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«Сколько времени мне понадобится, чтобы понять? Я пойму в первую же минуту... Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее», — отметил Трамп.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ уже успели окрестить исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки двустороннего саммита Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча всё-таки состоится в намеченные даты.

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