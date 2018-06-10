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Пенс назвал встречу с Ким Чен Ыном важнейшей в жизни Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп готовился к американо-северокорейскому саммиту всю свою жизнь. 

По его словам, Трамп с уверенностью подходит к историческому саммиту. «Правда состоит в том, что Трамп готовился к этому всю свою жизнь», — приводит слова Пенса ТАСС.

Президент США первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США должна состояться 12 июня на острове Сентоса. По словам Трампа, «желаемый результат» переговоров — ядерное разоружению Корейского полуострова.

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