Пенс назвал встречу с Ким Чен Ыном важнейшей в жизни Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп готовился к американо-северокорейскому саммиту всю свою жизнь.

По его словам, Трамп с уверенностью подходит к историческому саммиту. «Правда состоит в том, что Трамп готовился к этому всю свою жизнь», — приводит слова Пенса ТАСС.

Президент США первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США должна состояться 12 июня на острове Сентоса. По словам Трампа, «желаемый результат» переговоров — ядерное разоружению Корейского полуострова.