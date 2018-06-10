Трамп дал указание не подписывать итоговое коммюнике G7

Американский лидер Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».

«Основываясь на ложных заявлениях [канадского премьер-министра] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем [введение] пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!», — написал Трамп в Twitter.

Президент США добавил, что во время саммита Трюдо «вел себя кротко и мягко» только для того, чтобы после ухода Трампа объявить о согласовании коммюнике на итоговой пресс-конференции.

«Очень непорядочно и нерешительно», — отметил американский лидер.

Ранее канадский премьер заявил о согласовании итогового коммюнике саммита «Группы семи». Президент США первым покинул саммит из-за предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.