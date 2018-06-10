Прямой эфир

Трамп дал указание не подписывать итоговое коммюнике G7

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».

«Основываясь на ложных заявлениях [канадского премьер-министра] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем [введение] пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!», — написал Трамп в Twitter.

Президент США добавил, что во время саммита Трюдо «вел себя кротко и мягко» только для того, чтобы после ухода Трампа объявить о согласовании коммюнике на итоговой пресс-конференции. 

«Очень непорядочно и нерешительно», — отметил американский лидер. 

Ранее канадский премьер заявил о согласовании итогового коммюнике саммита «Группы семи». Президент США первым покинул саммит из-за предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трюдо сообщил о согласовании итогового коммюнике G7 
Государства G7 договорились реагировать на действия «враждебных» стран

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017