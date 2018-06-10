Первый самолет Ким Чен Ына прибыл в Сингапур

Грузовой самолет Ил-76, который принадлежит северокорейской Air Koryo, прибыл в сингапурский международный аэропорт Чанги, передает японский телеканал NHK.

Как сообщают журналисты, Ил-76 мог доставить в Сингапур личные автомобили лидера КНДР Ким Чен Ына. Этот же самолет использовался для их перевозки во время визита главы Северной Кореи в Китай в прошлом месяце.

Ким Чен Ын прибудет в Сингапур в воскресенье, 10 июня, и встретится с премьер-министром страны Ли Сянь Луном. Во вторник, 12 июня, он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

9 июня Трамп первым покинул саммит G7 и направился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном. По его словам, с первых минут разговора станет ясно, придут ли стороны к «желаемому результату» — ядерному разоружению Корейского полуострова.