СМИ рассказали о «роскошных автомобилях» на самолете Ким Чен Ына

На борту правительственного самолета Ил-76, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын который направляется на саммит в Сингапур, находится несколько «роскошных автомобилей».

Их точное количество неизвестно, пишет «Газета.ру». Кроме того, сообщается, что на нем также перевозят запасы продовольствия.

Ранее стало известно, что самолет КНДР, который использует Ким Чен Ын для поездок, вылетел из Пхеньяна в Сингапур 10 июня.

9 июня президент США Дональд Трамп первым покинул саммит G7 в канадском Квебеке, откуда он отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ уже успели окрестить исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки двустороннего саммита Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча все-таки состоится в намеченные даты.