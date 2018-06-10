Прямой эфир

СМИ рассказали о «роскошных автомобилях» на самолете Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На борту правительственного самолета Ил-76, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын который направляется на саммит в Сингапур, находится несколько «роскошных автомобилей».

Политика в помощь туристам
Разрядка ситуации на Корейском полуострове активизирует турпоток в КНДР из других государств

Их точное количество неизвестно, пишет «Газета.ру». Кроме того, сообщается, что на нем также перевозят запасы продовольствия.

Ранее стало известно, что самолет КНДР, который использует Ким Чен Ын для поездок, вылетел из Пхеньяна в Сингапур 10 июня.

9 июня президент США Дональд Трамп первым покинул саммит G7 в канадском Квебеке, откуда он отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ уже успели окрестить исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки двустороннего саммита Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча все-таки состоится в намеченные даты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном
СМИ рассказали о сроках прибытия Ким Чен Ына на встречу с Трампом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017