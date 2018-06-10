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Используемый Ким Чен Ыном самолет вылетел из КНДР в Сингапур

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Фото: REUTERS
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Правительственный самолет КНДР, который использует лидер страны Ким Чен Ын для поездок, вылетел из Пхеньяна в Сингапур 10 июня.

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По предварительным данным, самолет Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo сейчас находится в воздушном пространстве Китай между городом Ухань и округом Юэян, сообщает «РИА Новости».

Северокорейские власти пока официально не подтвердили данную информацию. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын мог находиться на борту самолета китайских авиалиний, который вылетел из Пхеньяна в Сингапур, но данная информация также не подтверждена.

9 июня президент США Дональд Трамп первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда он отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ уже успели окрестить исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки двустороннего саммита Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча всё-таки состоится в намеченные даты.

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