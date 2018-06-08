СМИ рассказали о сроках прибытия Ким Чен Ына на встречу с Трампом

Прибытие северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом ожидается 10 июня, за два дня до запланированного саммита. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Ожидается, что Ким прибудет в сингапурский аэропорт Чанги.

8 июня адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что после заявления американского лидера об отказе от саммита Ким Чен Ын «на коленях» упрашивал президента США всё же провести встречу. Он подчеркнул, что американские власти хотели бы видеть лидера КНДР именно в таком положении.

В этот же день повара рассказали, какое меню ожидается на совместном ужине двух лидеров. Предполагается, что трапеза будет состоять из четырех перемен блюд, акцент планируется сделать на мясных блюдах, которые любят и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын. В меню, вероятно, войдет микс американской и корейской кухонь: индейка, запеченная в корейской соевой пасте кочхуджан, картошка с кимчи, томленные ребрышки с овощами, рис с тыквой и яблочный пирог с корейским мороженым.

Встреча лидера КНДР и президента США пройдет в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре. В ходе переговоров Трамп обвинил северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказался от участия в саммите. 1 июня он заявил, что переговоры всё же состоятся, но усомнился, что по их итогам стороны подпишут какие-либо документы.

2 июня у организаторов встречи возникли трудности: Пхеньян отказался оплачивать размещение Ким Чен Ына в президентском люксе отеля Fullerton (более $6 тыс. за ночь). По данным СМИ, Вашингтон взял эти расходы на себя.