Озвучено возможное меню на саммите КНДР – США в Сингапуре

В меню, которое будет представлено на саммите КНДР – США в Сингапуре, может войти индейка, запеченная в традиционной корейской соевой пасте кочхуджан, картошка с кимчи, томленные ребрышки с овощами, рис с тыквенной начинкой и яблочный пирог с корейским мороженым. Об этом говорится в материале газеты The Strait Times, опубликованном в пятницу, 8 июня.

В публикации ведущие повара Сингапура рассуждают о том, какие блюда будут представлены во время переговоров лидеров двух государств. Так, представитель одного из лучших местных ресторанов французской кухни Энтони Ео заявил, что одна из идей — устроить ужин Дня благодарения на корейский манер.

«Смесь американской и корейской кухни позволит лучше понять собеседника, позволит им чувствовать себя комфортно в присутствии друг друга», — цитирует шеф-повара ТАСС.

В свою очередь шеф-повар ресторана Wild Rock Уиллин Лау настаивает на необходимости сделать акцент на мясных блюдах, поклонниками которых являются и президент США Дональд Трамп, и его северокорейский коллега Ким Чен Ын. Эту точку зрения поддерживает и директор ресторана ET Culinary Arts Эрик Тео.

Эксперты полагают, что совместная трапеза Трампа и Ким Чен Ына будет состоять из четырех перемен блюд. При этом в качестве закусок могут быть предложены салат, черная икра, ломтики вымоченной в шампанском форели и крабовые крокеты.

Встреча лидера КНДР и президента США пройдет в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. Переговоры о проведении совместного саммита шли с трудом, и в конце мая Трамп даже отказался от встречи, обвинив северокорейские власти в «открытой враждебности». Тем не менее 1 июня он всё же подтвердил, что переговоры состоятся, однако усомнился в подписании каких-либо документов.

2 июня сообщалось, что у организаторов саммита возникли трудности с оплатой проживания лидера Северной Кореи, поскольку Пхеньян отказался самостоятельно покрыть расходы по его размещению в президентском номере отеля Fullerton, стоимость которого составляет более $6 тыс. за ночь. При этом, по данным СМИ, Вашингтон согласился взять эти расходы на себя.