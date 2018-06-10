Глава МИД Сингапура встретился с прибывшим в страну Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын только что прибыл в Сингапур, с ним встретился министр иностранных дел государства Вивиан Балакришнан. Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поприветствовал лидера Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — отметил в воскресенье, 10 июня, глава сингапурского МИДа.

Первый самолет лидера КНДР прибыл в аэропорт Чанги утром 10 июня.

Переговоры лидера КНДР и президента США назначены на 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре. В начале саммита президент США Дональд Трамп намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном.