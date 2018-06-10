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Путин отметил необходимость личной встречи с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросу о необходимости проведения двусторонней встречи. Об этом он заявил на пресс-конференции в китайском Циндао по итогам саммита ШОС.

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«Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной. Я подтверждаю, это так и есть на самом деле», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин добавил, что он предметно не говорил с Трампом по поводу места проведения переговоров. Президент пояснил, что это вопрос технический и главное — это наполнить встречу конкретным содержанием.

Первая и пока единственная личная встреча двух политиков состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Они вели переговоры два часа. По словам Путина, темой встречи стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

Ранее в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали возможность провести встречу в Вене.

В Австрии подтвердили эту информацию.

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