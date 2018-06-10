Видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре появились в сети

Сразу несколько видеороликов проезда кортежа лидера Корейской Народно–Демократической Республики (КНДР) по дорогам Сингапура появились в сети. Ролики разметило местное изданиЕ Straits Times на своем канале в YouTube.

По пути следования кортежа Ким Чен Ына, который состоял из нескольких десятков машин и мотоциклов, стоят местные жители, фотографирующие происходящее и снимающее на видео.

Кортеж медленно едет к отелю, где будет жить северокорейская делегация, его проезд охраняют сотни сингапурских полицейских.

Ранее в воскресенье грузовой самолет Ил-76, который принадлежит северокорейской Air Koryo, прибыл в международный аэропорт Чанги, он мог доставить в Сингапур личные автомобили Ким Чен Ына.

9 июня президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в канадском Квебеке и направился в Сингапур на встречу с лидером КНДР.