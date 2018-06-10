Кортеж Ким Чен Ына прибыл к сингапурскому отелю St. Regis

Кортеж северокорейского лидера прибыл в воскресенье, 10 июня, к отелю St. Regis в сингапурском районе Танлин. В этом отеле Ким Чен Ын будет проживать в ходе пребывания в Сингапуре.

Политика сопровождают несколько десятков мотоциклистов, передает ТАСС. В кортеж Ким Чен Ына входят около 20 дипломатических и полицейских автомобилей.

Ранее в воскресенье грузовой самолет Ил-76, который принадлежит северокорейской Air Koryo, прибыл в международный аэропорт Чанги, он мог доставить в Сингапур личные автомобили Ким Чен Ына.

9 июня Трамп первым покинул саммит G7 в канадском Квебеке и направился в Сингапур на встречу с лидером КНДР.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ уже успели окрестить исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки двустороннего саммита Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча все-таки состоится в намеченные даты.