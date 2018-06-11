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В Пхеньяне назвали темы встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи 12 июня затронут широкий спект вопросов, в том числе установление мира и ядерное разоружение Корейского полуострова.

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По данным северокорейского агентства ЦТАК, главы государств обсудят возможность установления новых двусторонних отношений, «структуру перманентного мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию полуострова» и множество других вопросов.

Ким Чен Ын и Трамп прилетели в Сингапур 10 июня. Встреча лидеров двух стран, которую журналисты уже успели окрестить исторической, должна пройти 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса. 

Во время подготовки к двустороннему саммиту президент США уже успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча все-таки состоится в намеченные даты.

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