СМИ рассказали о привычке Трампа рвать важные документы

Американский лидер Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки различные документы, в том числе официальные бумаги несмотря на то, что по закону они должны быть сохранены.

По данным газеты Politico, сотрудникам Белого дома приходится склеивать документы, чтобы оберечь президента от нарушения закона. По словам источника газеты из числа бывших работников администрации американского лидера, в первые месяцы президентства Трампа этой задачей занимался целый отдел.

«У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику», — отметил собеседник издания.