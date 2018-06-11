Прямой эфир

СМИ рассказали о привычке Трампа рвать важные документы

0
Фото: Global Look Press/Cheriss May
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки различные документы, в том числе официальные бумаги несмотря на то, что по закону они должны быть сохранены.

По данным газеты Politico, сотрудникам Белого дома приходится склеивать документы, чтобы оберечь президента от нарушения закона. По словам источника газеты из числа бывших работников администрации американского лидера, в первые месяцы президентства Трампа этой задачей занимался целый отдел.

«У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику», — отметил собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон уличил Трампа в непоследовательности после саммита G7
Дочь посла США в России извинилась за слово «диктатор» в адрес Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017