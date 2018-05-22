СМИ узнали о намеренных ошибках в твитах от имени Трампа

Авторы некоторых сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter сознательно допускают грамматические и стилистические ошибки, чтобы имитировать стиль американского лидера.

Как пишет газета The Boston Globe, сотрудники Белого дома, иногда составляющие для президента черновики его твитов, нередко умышленно злоупотребляют восклицательными знаками, забывают про запятые, используют прописные буквы там, где нужны строчные, и допускают другие вольности правописания, свойственные Трампу.

Источники издания сообщили, что некоторые помощники президента получают удовольствие от критических замечаний со стороны американской элиты, шокированной стилистикой твитов Трампа. Они, как пишет газета, полагают, что такой стиль делает президента ближе к простым американцам.

19 мая Трамп, поздравляя супругу Меланью с выпиской из больницы, написал ее имя с ошибкой. Американский президент опубликовал в Twitter пост, в котором назвал супругу Мелани. Особое внимание в мае прошлого года привлекла его запись с загадочным словом covfefe. В июне 2017 года в Нью-Йорке была открыта «библиотека» твитов Трампа — выставка наиболее значимых его сообщений в соцсети.