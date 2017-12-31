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Трамп назвал причины своей активности в соцсетях

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем так активно пользуется социальными сетями.

«Я использую соцсети не потому, что мне это нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с очень лживой и несправедливой «прессой», более известной как фейковые СМИ. Фальшивые и несуществующие источники используются как никогда часто. Многие истории и сообщения — чистый вымысел!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Трамп является активным пользователем Twitter. В июне в Нью-Йорке была открыта «библиотека» твитов Трампа — выставка наиболее значимых его сообщений в соцсети. Особое внимание привлекла запись с загадочным словом covfefe. Журнал Time включил главу государства в список самых влиятельных людей интернета. Сам президент в октябре заявил, что без активности в соцсети ему вряд ли удалось бы выиграть выборы в 2016 году.

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