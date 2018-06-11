Макрон уличил Трампа в непоследовательности после саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил главу США Дональда Трампа в непоследовательности после саммита G7 в Канаде.

По словам Макрона, которые приводит ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца, смысл саммита заключался в том, чтобы выработать общую стратегию и придерживаться обязательств.

«Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность. Международное сотрудничество не может зависеть от гнева или коротких слов», — заявил Макрон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что по итогам саммита G7 участники согласовали коммюнике. Трамп в свою очередь написал в Twitter, что США не поддерживают документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлины, которую США ввели для ЕС и Канады.

Позже главный экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу заявил, что Трюдо вышел за рамки дозволенного, критикуя Трампа. Пресс-секретарь канадского премьера Кэмерон Ахмад подчеркнул, что Трюдо «не сказал ничего, чего не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом».

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова высмеяла итоги двухдневного саммита в Квебеке (8–9 июля), отметив, что участники G7 «сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».