Брюссель потребовал от Вашингтона отказаться от угроз

США должны полностью и без каких-либо условий исключить Европейский союз (ЕС) из списка стран, в отношении которых будут действовать пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом «Известиям» заявили в Европейской комиссии (ЕК). При этом в организации подчеркнули, что ЕС не ведет переговоры под угрозами.

В конце марта 2018 года США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Они касаются всех стран, которые поставляют свою продукцию в Соединенные штаты, однако некоторые государства получили отсрочку до 1 июня и в отношении них вопрос о пошлинах еще остается открытым. В число таких государств вошли Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея, а также страны Европейского союза.

Однако такое положение не устроило ни руководство ЕС, ни глав стран — членов объединения. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможные пошлины неоправданными. Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил введение ограничений с торговой войной. А глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что пошлины повредят обеим сторонам. Между тем в ЕК «Известиям» пояснили, что Брюссель будет добиваться исключения Евросоюза из «пошлинного списка» США без каких-либо предварительных условий.

— Мы не ведем переговоры под угрозой, — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии. — Евросоюз, конечно, участвует в обсуждении вопроса с Соединенными Штатами. Однако с начала марта мы предприняли необходимые процедурные шаги и готовы в оперативном порядке принять ответные меры, если американские пошлины как-то скажутся на Евросоюзе.

У экспертов возможный ответ ЕС вызывает сомнения. Так, директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев назвал слова европейцев «переговорной позицией, которая не является окончательной».

— Европейский союз в конечном счете готов гораздо больше пойти на уступки, чем принимать встречные жесткие меры против Соединенных Штатов. Европа сейчас не в том положении, чтобы устраивать фронду против США, -— сказал он.

По его мнению, стороны сойдутся на сокращении квот для европейских производителей в обмен на те тарифы, которые были раньше.

Эксперт связал тарифные изменения с предвыборными заявлениями президента США Дональда Трампа, который, ориентируясь на рабочий класс и гарантируя ему трудовые места, пообещал проводить протекционистскую торговую политику.

В апреле 2017 года Дональд Трамп подписал меморандум, в соответствии с которым американское министерство торговли должно было выяснить, как импорт стали угрожает национальной безопасности страны. В основу расследования легла Секция 232 «Закона о расширении торговли» 1962 года: согласно ей, глава любого политического ведомства в США может запросить соответствующие органы расследовать влияние импорта того или иного товара на национальную безопасность.

Министерство торговли опубликовало результаты расследования в январе 2018 года. В документе отмечается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире: так, в 2016 году страна импортировала в четыре раза больше стали, чем экспортировала. Согласно итогам расследования, американская стальная индустрия находится в критическом состоянии. Ведомство порекомендовало президенту начать регулировать импорт стальной продукции, введя квоты или тарифы на сталь, с тем чтобы США производили больше металлов самостоятельно.

При этом торговые противоречия США и Евросоюза никак не ухудшат их политические отношения, считает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. По его словам, это далеко не первая торговая война союзников: так, в начале 2000-х европейцы уже вводили запреты на ввоз американского мяса с гормоном роста. Эксперт не исключает, что Евросоюз действительно введет ответные меры, в том числе и в традиционно протекционистской сфере сельского хозяйства.

Введение американских пошлин вызывает в Европе опасения еще и потому, что это окончательно похоронит проект зоны свободной торговли между ЕС и США (Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, ТТИП. — «Известия»). Как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, на данном этапе о возобновлении переговоров по ТТИП речи не идет. Тем не менее, по словам Александра Тэвдой-Бурмули, тот факт, что Вашингтон, вопреки предвыборному обещанию Трампа, из переговоров пока не вышел, говорит о том, что США не намерены жечь мосты в торговых отношениях с ЕС.