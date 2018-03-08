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Китай пообещал ответить США в случае введения пошлин на металлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Китай пообещал подготовить «соответствующий и необходимый ответ», если власти США введут таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«В условиях глобализации те, кто прибегает к торговым войнам, выбирают неверное средство. Они наказывают не только других, но и себя», — приводит его слова ТАСС.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт стали и 10% для алюминия.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Вашингтон будет принимать решение о вводе пошлин отдельно для каждой страны, которая ввозит в США металлы. При этом власти страны будут руководствоваться интересами нацбезопасности.

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