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Решение о пошлинах США примут для каждой страны отдельно

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas/dpa-Zentralbild
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Решение о пошлинах США на импорт стали и алюминия будут принимать для каждой страны в отдельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Каждая страна будет рассматриваться отдельно. Решение будет приниматься с учетом интересов национальной безопасности (США)», — сказала Сандерс.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон введет таможенные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, в случае если ЕС не устранит барьеры на пути американской продукции. В частности, он уведомил о готовности установить налог в 25% на автомобили европейского производства.

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