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Трамп пригрозил Евросоюзу введением таможенных пошлин

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США введут таможенные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, в случае если ЕС не устранит барьеры на пути американской продукции. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил о готовности ввести налог в 25% на автомобили европейского производства.

Во вторник, 6 марта, стало известно о намерениях Евросоюза ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на планы Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

Американский лидер 1 марта объявил, что в США для поддержки американских производителей будут установлены пошлины на импорт стали и алюминия.

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