Вашингтон обвиняет РФ в попытках усилить социально-политические трения в США

Американская разведка считает, что Россия попытается усилить социально-политические трения в США на фоне выборов. Об этом заявил директор национальной разведки Дэниел Коутс во вторник, 6 марта.

«Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные платформы, операции под ложным флагом (от чужого имени) и другие средства, чтобы попытаться усилить социальные и политические трения в Соединенных Штатах», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Россия будет использовать кибероружие для увеличения своего влияния, поскольку его применение дешево и его можно отрицать.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход президентской кампании 2016 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии доказательств о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

В марте президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что граждане страны, обвиненные во вмешательстве в выборы президента США, будут привлечены к ответственности только в том случае, если они нарушили российские законы. При этом он подчеркнул, что Москва не собирается экстрадировать их в США.