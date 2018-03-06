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Американская разведка считает выборы в США целью для кибератак

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Фото: dni.gov
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Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия якобы рассматривает предстоящие в ноябре текущего года промежуточные выборы в конгресс США как цель для своих кибератак.

«Мы по-прежнему видим российскую деятельность, направленную на то, чтобы усугубить социальные и политические расколы в Соединенных Штатах», — цитирует его ТАСС.

21 февраля стало известно, что минюст США создаст рабочую группу, которая займется вопросами выборов, экстремистской идеологии и критически важной инфраструктуры.

Также генпрокурор США Джефф Сешнс потребовал, чтобы группа изучала попытки «российского вмешательства» и распространение в интернете идеологии насилия.

Обвинения США в киберугрозах со стороны России беспочвенны. Такую позицию выразили в Министерстве иностранных дел России.

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