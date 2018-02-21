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Минюст США создает группу по кибербезопасности

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Рабочая группа, создаваемая минюстом США, займется вопросами выборов, экстремистской идеологии и критически важной инфраструктуры.

В заявлении ведомства отмечается, что генпрокурор США Джефф Сешнс требует от группы, в частности, изучать попытки «российского вмешательства», распространение в сети идеологии насилия.

«Генпрокурор потребовал от рабочей группы в приоритетном порядке изучать попытки по вмешательству в наши выборы, попытки вмешательства в нашу критически важную инфраструктуру, использование интернета для распространения идеологии насилия и вербовки сторонников, массовое хищение корпоративной, правительственной и частной информации», — приводит заявление минюста США «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по кибербезопасности, а немногим ранее глава нацразведки США включил РФ в список главных киберугроз.

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