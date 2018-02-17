Вашингтон готов к диалогу с Москвой по кибербезопасности

Вашингтон готов начать диалог с Москвой по кибербезопасности. Об этом заявил в рамках мюнхенской конференции помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он указал, что Соединенные Штаты смогут перейти к такому диалогу, «если Россия серьезно настроена на прекращение» кибершпионажа со своей стороны, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Макмастер подчеркнул, что США получили технологии, позволяющие точно определять источники кибератак. По его словам, ранее это было сложно сделать по техническим причинам.

Ранее директор американской национальной разведслужбы Дэниэл Коутс включил Россию в список стран, которые, по его мнению, будут представлять наибольшую угрозу для США в киберпространстве в 2018 году.

Как писал портал iz.ru, в своем выступлении на мюнхенской конференции Макмастер также высказался о ситуации в КНДР. Он призвал все страны разорвать связи с Пхеньяном и прекратить торговые отношения.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1962 года. В рамках мероприятия представители государств обсуждают вопросы безопасности и пути мирного преодоления текущих конфликтов.