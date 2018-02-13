Глава нацразведки США включил РФ в список главных киберугроз

Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу для кибербезопасности США на протяжении 2018 года, заявил директор американской национальной разведслужбы Дэниэл Коутс.

По его словам, эти страны «используют кибероперации в качестве дешевого средства государственной политики» и намерены продолжать «кибероперации для достижения стратегических целей, пока не столкнутся с их ощутимыми последствиями», — передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в министерстве внутренней безопасности США ранее заявили, что американские власти намерены выделить более $1 млрд на усиление защиты федеральных компьютерных сетей.