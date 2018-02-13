Прямой эфир

Глава нацразведки США включил РФ в список главных киберугроз

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу для кибербезопасности США на протяжении 2018 года, заявил директор американской национальной разведслужбы Дэниэл Коутс.

По его словам, эти страны «используют кибероперации в качестве дешевого средства государственной политики» и намерены продолжать «кибероперации для достижения стратегических целей, пока не столкнутся с их ощутимыми последствиями», — передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, в министерстве внутренней безопасности США ранее заявили, что американские власти намерены выделить более $1 млрд на усиление защиты федеральных компьютерных сетей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США опасаются ограниченного ядерного удара от России
США в 2019 году направят в Европу военную технику на $1,3 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017