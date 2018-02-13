США в 2019 году направят в Европу военную технику на $1,3 млрд

В 2019 году в Европу будет направлена военная техника США на сумму в $1,3 млрд в рамках Европейской инициативы сдерживания, заявил замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС Соединенных Штатов Дэвис Уэлш.

По его словам, в Европу, в частности, будут переброшены 40 танков Abrams, 62 ракеты MSE, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV, 61 бронемашина пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS, передает «РИА Новости».

Как сообщил Уэлш, танки будут поставлены на сумму $455 млн, ракеты MSE — на $250 млн, бронетранспортеры AMPV — на $230 млн, ракеты HIMARS — на $171 млн. Представитель Пентагона уточнил, что поставка военной техники заложена в бюджетный план США на 2019 год, однако данные цифры не являются окончательными. Уэлш также не уточнил, в какие именно страны Европы будет направлена техника.

Ранее портал iz.ru сообщал, что главным получателем американской военной помощи в 2019 финансовом году станет Израиль. Вашингтон планирует направить туда $3,3 млрд военной помощи.