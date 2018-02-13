Прямой эфир

США в 2019 году направят в Европу военную технику на $1,3 млрд

0
Фото: Global Look Press/Ed Crisostomo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году в Европу будет направлена военная техника США на сумму в $1,3 млрд в рамках Европейской инициативы сдерживания, заявил замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС Соединенных Штатов Дэвис Уэлш.

По его словам, в Европу, в частности, будут переброшены 40 танков Abrams, 62 ракеты MSE, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV, 61 бронемашина пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS, передает «РИА Новости».

Как сообщил Уэлш, танки будут поставлены на сумму $455 млн, ракеты MSE — на $250 млн, бронетранспортеры AMPV — на $230 млн, ракеты HIMARS — на $171 млн. Представитель Пентагона уточнил, что поставка военной техники заложена в бюджетный план США на 2019 год, однако данные цифры не являются окончательными. Уэлш также не уточнил, в какие именно страны Европы будет направлена техника.

Ранее портал iz.ru сообщал, что главным получателем американской военной помощи в 2019 финансовом году станет Израиль. Вашингтон планирует направить туда $3,3 млрд военной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал использовать «ядерную опцию» при утверждении бюджета
Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $350 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017