США инвестируют $1 млрд в киберзащиту

Американские власти намерены выделить более $1 млрд на усиление защиты федеральных компьютерных сетей, заявили в министерстве внутреней безопасности США.

«В связи с недавними событиями кибербезопасность стала одним из национальных приоритетов», — прокомментировали в министерстве представленный администрацией президента проект федерального бюджета.

В документе «заложено около 1 млрд долларов на инициативы по защите федеральных сетей и устранению уязвимостей в электронных системах», уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал портал iz.ru, администрация США запросила $6,3 млрд из средств бюджета на 2019 год на «Европейскую программу сдерживания» России.