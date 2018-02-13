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США инвестируют $1 млрд в киберзащиту

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Американские власти намерены выделить более $1 млрд на усиление защиты федеральных компьютерных сетей, заявили в министерстве внутреней безопасности США.

«В связи с недавними событиями кибербезопасность стала одним из национальных приоритетов», — прокомментировали в министерстве представленный администрацией президента проект федерального бюджета.

В документе «заложено около 1 млрд долларов на инициативы по защите федеральных сетей и устранению уязвимостей в электронных системах», уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал портал iz.ru, администрация США запросила $6,3 млрд из средств бюджета на 2019 год на «Европейскую программу сдерживания» России.

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