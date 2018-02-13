США выделят миллиард долларов на уничтожение своего химоружия

Правительство США планирует выделить в 2019 финансовом году почти $1 млрд на уничтожение собственного арсенала химического оружия. Об этом в понедельник сообщил руководитель бюджетного управления Сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен.

«Сухопутные войска запрашивают $994 млн на одобренную конгрессом программу химического разоружения», — заявил Чемберлен, комментируя проект федерального бюджета, представленный американской администрацией.

По его словам, документ «предусматривает поддержку функционирования в 2019 году объектов в Пуэбло (штат Колорадо) и Блюграссе (штат Кентукки)». Он добавил, что названные объекты являются «пилотными предприятиями по уничтожению химических материалов».

Напомним, 12 февраля администрация США представила на рассмотрение конгресса проект федерального бюджета на 2019 финансовый год, который начнется в октябре 2018 года. Проект, в частности, предусматривает выделение $716 млрд на военные расходы в 2019 году. При этом наибольший объем американской военной помощи, согласно проекту бюджета, получит Израиль — $3,3 млрд. США также планируют поставить в Европу военную технику на $1,3 млрд.