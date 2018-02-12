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США планируют к 2025 году прекратить прямое финансирование МКС из бюджета

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Фото: commons.wikimedia.org
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Обнародованный Белым домом проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предполагает прекращение прямого финансирования строительства и эксплуатации Международной космической станции (МКС) к 2025 году. 

В документе говорится, что на следующий финансовый год исполнительная ветвь власти запрашивает у конгресса США $19,6 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В нем также «предлагается завершить прямое финансирование правительством США Международной космической станции к 2025 году» и предоставить $150 млн на старт реализации программы, поощряющей развитие американской коммерческой отрасли космических полетов, передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета 9 февраля. После этого он отметил, что армия США будет «сильнее, чем когда-либо прежде».

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