Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 году, исчисление которого начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны Дэвид Норквист на брифинге в Пентагоне.

Он подчеркнул, что $617 млрд планируется затратить на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали. Еще $69 млрд будет затрачено на военные операции в других странах, передает ТАСС.

Помимо этого, $30 млрд выделенных средств пойдут на обеспечение боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики и иные затраты на оборону.

Как сообщал портал iz.ru, на прошлой неделе Дональд Трамп одобрил закон о федеральном бюджете. Американский лидер подчеркнул, что армия США будет «сильнее, чем когда-либо прежде».