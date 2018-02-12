Прямой эфир

Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 году

0
Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 году, исчисление которого начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны Дэвид Норквист на брифинге в Пентагоне.

Он подчеркнул, что $617 млрд планируется затратить на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали. Еще $69 млрд будет затрачено на военные операции в других странах, передает ТАСС.

Помимо этого, $30 млрд выделенных средств пойдут на обеспечение боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики и иные затраты на оборону.

Как сообщал портал iz.ru, на прошлой неделе Дональд Трамп одобрил закон о федеральном бюджете. Американский лидер подчеркнул, что армия США будет «сильнее, чем когда-либо прежде».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон будет проводить крупные военные парады по указанию Трампа
Внешнеторговый дефицит США при Трампе достиг максимума за 9 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017