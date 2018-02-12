Трамп намерен сократить бюджетные расходы на $3 трлн

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год предложит сократить бюджетные расходы на $3 трлн в течение последующих 10 лет.

Как отмечает The Washington Post, при этом проект бюджета не сможет достичь цели республиканцев по ликвидации дефицита, так как американское правительство «тратит больше, чем зарабатывает».

Так, в 2017 году дефицит бюджета составил $666 млрд, а в 2019 году его прогнозируют на уровне $1,1 трлн. Президентский проект бюджета представляет собой направленный конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах Белого дома.

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект о параметрах бюджета страны до 2019 года. Кроме того, верхняя палата конгресса США одобрила временное финансирование госучреждений.