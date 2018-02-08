США помогут Украине «защититься от России» в киберпространстве

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине в «противостоянии России» в киберпространстве. «За» проголосовали 404 конгрессмена, «против» –– трое.

В декабре данный законопроект единогласно поддержал комитет палаты по иностранным делам.

«США должны помочь правительству Украины в улучшении ее стратегии кибербезопасности. <…> США поддерживают продолжение сотрудничества Украины с НАТО <…> и проводимые Киевом политические и экономические реформы», –– говорится в документе.

Также в законопроекте упоминаются слова украинских властей о том, что «активность в российских соцсетях и операции в киберпространстве несут угрозу национальной безопасности Украины».

Американский законопроект также обязывает госсекретаря США Рекса Тиллерсона предпринять меры для помощи Киеву «в защите компьютерных сетей» и «снижении зависимости Украины от российских информационных и телекоммуникационных технологий».

Через 180 дней госсекретарь должен будет отчитаться о проделанной работе перед конгрессом.

Американские СМИ отметили, что сенат США пока не намерен разрабатывать аналогичный проект.

В 2017 году на Украине запретили ряд российских сайтов, среди которых Mail.ru «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако несмотря на запрет эти ресурсы входят в топ-10 самых популярных сайтов страны.