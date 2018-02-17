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РФ готова провести консультации с США в вопросах кибербезопасности

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россия рассчитывает на проведение консультаций с США в вопросах кибербезопасности на уровне экспертов. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

«Рассчитываем на контакты на уровне экспертов в ближайшее время», — приводит слова Крутских «Интерфакс».

Комментируя очередные обвинения со стороны США в адрес РФ по поводу вмешательства в президентские выборы, представитель президента отметил, что на перспективе договоренностей в вопросе киберпространства не следует ставить крест.

«Сбрасывать со счетов перспективу договоренностей в области киберпространства с США было бы просто дипломатически неправильно. Мы исторически оптимисты, настроены на то, что здравый смысл победит», — подчеркнул Крутских.

Ранее аналогичное мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Он отметил, что США будут готовы к диалогу в случае прекращения «кибершпионажа со стороны РФ».

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