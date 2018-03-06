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Военная разведка США осведомлена об упомянутых Путиным системах

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Военная разведка США осведомлена об упомянутых в послании Федерального собрания президентом России Владимиром Путиным оборонных системах. Об этом заявил глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли во вторник, 6 марта.

«Они находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Другие детали я готов обсудить в закрытом режиме», — цитирует его ТАСС.

1 марта Путин в ходе послания Федеральному собранию, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

Глава государства подчеркнул, что те, кто пытался раздувать гонку вооружений, так и не смогли получить преимущество над Россией, и всё, что было сказано в ходе Федерального послания, не является блефом.

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