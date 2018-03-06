Путин назвал условие суда над обвиненными США во вмешательстве в выборы россиянами

Граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы президента США, будут привлечены к ответственности только в том случае, если они нарушили российские законы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.

«Если они действительно нарушили российский закон, мы привлечем их к суду. Если они не нарушили российский закон, то не за что привлекать их к суду. В конечном счете вы должны понять, что российский народ живет не по американским законам, а по российским, и так и будет дальше», –– сказал президент, добавив, что Москва не собирается экстрадировать обвиняемых в США.

При этом Путин отметил, что обвиненные граждане не представляют власти страны, и ему «все равно», подтвердятся ли обвинения в их адрес.

«Да, мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство, они не представляют интересы российского государства», –– ответил президент на вопрос журналистки Мегин Келли о своем отношении к действиям обвиняемых.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после проигрыша представителя Демократической партии Хиллари Клинтон и победы республиканца Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках повлиять на выборы.