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Хейли снова заявила о «российском вмешательстве» в выборы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Brochstein
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Россия вмешивается в предвыборные гонки других государств, и это является для нее способом боевых действий, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что РФ вмешивалась в выборы президента США и «никаких сомнений в этом нет».

Итоги голосования «российское вмешательство» не изменило, но, по версии Хейли, Москва в любом случае «пыталась повлиять» на результаты голосования американцев. РФ вмешивается в политические процессы и в других государствах, заявила дипломат. К подобным действиям стал прибегать и Иран, добавила она, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в США создана рабочая группа по предотвращению вмешательства в выборы в конгресс, а спецпрокурор Мюллер выдвинул новые обвинения в адрес экс-главы штаба Трампа. 20 февраля Мюллер предъявил обвинения юристу Алексу ван дер Зваану в даче ложных показаний его сотрудников и ФБР.

В США расследуется несколько дел по вероятному вмешательству России в американские выборы. В то же время и Белый дом, и Кремль неоднократно опровергали подобные обвинения.

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