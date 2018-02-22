В США создана рабочая группа по предотвращению вмешательства в выборы в Конгресс

В США власти создали рабочую группу по предотвращению возможного вмешательства в промежуточные выборы в конгресс. Об этом сообщает ТАСС. Голосование состоится в ноябре 2018 года.

Кроме того, американские власти планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России в связи с мнимым вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году, передает агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Вашингтон еще не принял решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Москвой после 2021 года. Он был подписан в 2010 году.