США намерены поставить Швеции системы ПВО на $3,2 млрд

Госдеп США одобрил возможную поставку Швеции четырех противоракетных комплексов обороны Patriot за $3,2 млрд, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Предполагается, что вместе с пусковыми установками поставят ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование.

Кроме того, американские специалисты окажут содействие в развертывании и эксплуатации комплексов ПВО.

Как заверили в Пентагоне, продажа этого оборудования «не изменит военный баланс сил в регионе».

Комплекс Patriot является по некоторым характеристикам аналогом российских С-300 и С-400, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что США вдвое снизили цену на Patriot для Польши. Первоначально сумма сделки оценивалась в $10,5 млрд.