Прямой эфир

Путин назвал стоящих за разработками вооружений в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин считает, что за разработками в сфере обороны стоят талантливые рабочие, которые делают свое дело без саморекламы и с полной отдачей. Глава государства заявил об этом во вторник, 6 марта, на Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Путин сообщил, что поступление на службу новых видов вооружения, это результат работы ученых, конструкторов, инженеров.

«И… талантливых рабочих, которые увлечены своим делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов», — цитирует его «РИА Новости».

Путин добавил, что не вычеркнул ни одной фамилии из списка для поощрения за создание одной из систем вооружения, отметив, что люди, которые даже не знали, над чем работают, сделали все качественно.

1 марта Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

Слова президента иллюстрировались 3D-графикой, на которой были продемонстрированы образцы вооружений в действии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО: новое вооружение России не создаст проблем для США
Путин назвал штампом разделение профессий на женские и мужские

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017