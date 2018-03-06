Путин назвал стоящих за разработками вооружений в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что за разработками в сфере обороны стоят талантливые рабочие, которые делают свое дело без саморекламы и с полной отдачей. Глава государства заявил об этом во вторник, 6 марта, на Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Путин сообщил, что поступление на службу новых видов вооружения, это результат работы ученых, конструкторов, инженеров.

«И… талантливых рабочих, которые увлечены своим делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов», — цитирует его «РИА Новости».

Путин добавил, что не вычеркнул ни одной фамилии из списка для поощрения за создание одной из систем вооружения, отметив, что люди, которые даже не знали, над чем работают, сделали все качественно.

1 марта Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

Слова президента иллюстрировались 3D-графикой, на которой были продемонстрированы образцы вооружений в действии.