Прямой эфир

НАТО: новое вооружение России не создаст проблем для США

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента России Владимира Путина о разработке новых вооружений, неуязвимых для систем ПРО, не создает проблем для США. Такую точку зрения высказала заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Она указала на то, что американские системы разрабатывались не для противодействия России, а для борьбы с угрозой со стороны Северной Кореи. В этом свете говорить о том, что российское оружие неуязвимо для систем ПРО, некорректно.

«Надо понять, что США не пытались защититься от баллистических ракет России», — приводит «РИА Новости» слова Гетемюллер.

Она добавила, что НАТО продолжит двухкомпонентную политику в отношении России, наращивая возможности для сдерживания России и не закрывая «дверь для диалога».

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин презентовал новые образцы вооружения в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, это позволит восстановить баланс сил в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько предсерийных МБР «Сармат» скоро поступят на вооружение
Путин назвал две причины применения ядерного оружия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017