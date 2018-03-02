НАТО: новое вооружение России не создаст проблем для США

Заявление президента России Владимира Путина о разработке новых вооружений, неуязвимых для систем ПРО, не создает проблем для США. Такую точку зрения высказала заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Она указала на то, что американские системы разрабатывались не для противодействия России, а для борьбы с угрозой со стороны Северной Кореи. В этом свете говорить о том, что российское оружие неуязвимо для систем ПРО, некорректно.

«Надо понять, что США не пытались защититься от баллистических ракет России», — приводит «РИА Новости» слова Гетемюллер.

Она добавила, что НАТО продолжит двухкомпонентную политику в отношении России, наращивая возможности для сдерживания России и не закрывая «дверь для диалога».

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин презентовал новые образцы вооружения в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, это позволит восстановить баланс сил в мире.