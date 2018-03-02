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Кремль детально разъяснил задачи новой оборонной стратегии России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Москва не считает, что новая оборонная стратегия России, основанная на новейших и не имеющих аналогов вооружениях, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может усилить изоляцию страны, напротив, речь идет о восстановлении международного паритета для мира и стабильности во всем мире, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это неверное и гипертрофированное восприятие задачи президента. Он в том числе дал пояснение этой задачи в интервью каналу NBC. Краткая часть, которая касается вопросов стратегической стабильности и безопасности, уже вышла в эфир. Президент отметил, что это нельзя считать началом гонки вооружений. Это ответные действия РФ на выход США из договора по ПРО», — сказал Песков в ответ на вопрос, не приведет ли данная ситуация к изоляции России.

«ПРО была способна в перспективе нарушить ядерный паритет и фактически нейтрализовать ядерные силы РФ», — напомнил пресс-секретарь.

Он также отметил, что сдерживающий элемент ядерной триады известен хорошо и всеми принимается. Россия же еще задолго предупреждала США, что будет вынуждена реагировать на дисбаланс стратегических сил и пойти по пути восстановления паритета ради стабильности и мира во всем мире.

«Путин отметил, что начал говорить об этом в 2003–2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на развертывание ПРО. Речь идет об асимметричном ответе. Воспринимать это как милитаристские заявления — неверно, воспринимать это как основную часть послания — также неверно», — сказал он.

По словам Пескова, Путин неоднократно подчеркивал, что Россия ищет взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. Это также было озвучено в послании Федеральному собранию, однако осталось не таким заметным «по каким-то эмоциональным причинам», добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин заявил об идее технологического прорыва, который неизбежно наступит во всем мире. В данной ситуации России необходимо успеть осуществить этот прорыв. Для этого, у страны есть всё необходимое, о чем и говорил президент, добавил Песков.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил новейшие российские разработки вооружений, не имеющих аналогов в мире. Эти системы вооружений обладают характеристиками, сводящими на нет оборонный потенциал ПРО США в Европе, так как российские ракеты смогут двигаться по непредсказуемой траектории, обходить защитные рубежи и развивать недосягаемую для американских противоракет скорость. Путин пояснил, что Россия ставит на вооружение новые системы не ради того, «чтобы кому-то угрожать», а наоборот, для восстановления баланса сил, который является гарантией стабильности в мире.

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