Путин назвал штампом разделение профессий на женские и мужские

Президент РФ Владимир Путин назвал разделение профессий на мужские и женские штампом в общественном сознании, сообщив, что он спокойно относится к активности женщин в традиционно мужских специальностях.

В ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи на территории «Уралвагонзавода» девушка-инженер спросила главу государства о его отношении к тому, что женщины все чаще становятся инженерами, сварщиками и т.д., а мужчины выбирают такие специальности, как повар или стилист.

«А вы [как относитесь]?» — в свою очередь, спросил президент участницу, на что девушка ответила, что относится к этому «нормально».

«Я тоже», — заметил Путин.

«Это такой штамп в общественном сознании: есть мужские профессии, есть женские — это просто штамп. И за этим штампом, как и за любым штампом, мало что стоит на самом деле», — добавил президент.

Глава государства также отметил, что в истории России женщины зачастую брали на себя мужскую роль, «работали на железной дороге, костыли забивали, кувалдой махали», а во время Великой Отечественной войны «женщины работали по всем мужским профессиям и воевали тоже».

«Современные условия производства просто расширяют эти возможности, прежде всего для женщин, конечно. То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным, и женщины там проявляют себя очень эффективно», — заключил Путин.