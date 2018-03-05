Путин сообщил о разоблачении 72 сотрудников иностранных спецслужб

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2017 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб и обезвредили 397 агентов.

Российский лидер подчеркнул, что в последние несколько лет фиксируется рост активности иностранных разведок.

«Они (разведки. –– iz.ru) весьма плотно работают в России, используют самые современные методы агентурной и технической разведки», — приводит «РИА Новости» заявление Путина на заседании коллегии ФСБ.

Президент призвал ведомство продолжать изобличать шпионов и действовать активнее.

«Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — добавил он.

Также российский лидер высоко оценил усилия ФСБ в сохранении в тайне разработки нового оружия.

«Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях», — сказал президент.

При этом Владимир Путин озвучил ключевую задачу ФСБ –– защищать государство и общество от терроризма.

«Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав, и сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности», — добавил президент.