Путин призвал защитить россиян от влияния радикализма и экстремизма

Президент России Владимир Путин призвал обезопасить страну от радикализма и экстремизма. Об этом он заявил на коллегии ФСБ в понедельник, 5 марта.

«Нужно защитить людей, молодых людей прежде всего, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом», — цитирует сообщение «РИА Новости».

2 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает, что новая оборонная стратегия России, основанная на новейших и не имеющих аналогов вооружениях, представленных Путиным в послании Федеральному собранию, может усилить изоляцию страны, напротив, речь идет о восстановлении международного паритета для мира и стабильности во всем мире.