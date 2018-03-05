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Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработок нового оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия Федеральной службы безопасности, направленные на сохранение в тайне разработки нового оружия. Об этом стало известно с понедельник, 5 марта.

«Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях», — цитирует ТАСС слова главы государства на заседании коллегии ФСБ.

Путин добавил, что работы над новой техникой, представленной в послании президента Федеральному собранию, ведутся уже много лет.

Путин 1 марта рассказал о разработанных в стране новейших образцах вооружений. Помимо ракеты «Сармат», он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и других инновационных военных разработках.

Несколько предсерийных образцов межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» поступят на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже в ближайшее время.

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