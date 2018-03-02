Несколько предсерийных МБР «Сармат» скоро поступят на вооружение

Несколько предсерийных образцов межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» поступят на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже в ближайшее время.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он уточнил, что серийное производство ракет «Сармат» скорей всего не будет запущено в ближайшие один-два года.

Как писал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию 1 марта рассказал о разработанных в стране новейших образцах вооружений.

Помимо ракеты «Сармат», он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и других инновационных военных разработках.

Командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев позднее рассказал подробности о характеристиках ракеты «Сармат». По его словам, она может оснащаться любыми типами боевых блоков и способна преодолевать все виды противоракетных систем.