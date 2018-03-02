Прямой эфир

Несколько предсерийных МБР «Сармат» скоро поступят на вооружение

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько предсерийных образцов межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» поступят на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже в ближайшее время.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он уточнил, что серийное производство ракет «Сармат» скорей всего не будет запущено в ближайшие один-два года.

Как писал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию 1 марта рассказал о разработанных в стране новейших образцах вооружений.

Помимо ракеты «Сармат», он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и других инновационных военных разработках. 

Командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев позднее рассказал подробности о характеристиках ракеты «Сармат». По его словам, она может оснащаться любыми типами боевых блоков и способна преодолевать все виды противоракетных систем. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Командующий ракетными войсками рассказал о преимуществах ракеты «Сармат»
Путин назвал две причины применения ядерного оружия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017