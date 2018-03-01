Командующий ракетными войсками рассказал о преимуществах ракеты «Сармат»

Разработанная в России тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, ракета может оснащаться любыми типами боевых блоков и поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета. Каракаев отметил, что ракета способна преодолевать любые противоракетные системы.

Командующий РВСН отметил, что массо-габаритные характеристики ракеты позволяют размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при их минимальном переоборудовании.

Он подчеркнул, что разработка ракеты «Сармат» является одной из мер, принятых Россией, чтобы противодействовать угрозе, исходящей от систем противоракетной обороны США, которые «буквально окружают территорию нашей страны».

В качестве еще одного средства для противостояния этой угрозе Каракаев назвал оснащенный планирующим крылатым блоком комплекс стратегического назначения «Авангард».

Он отметил, что высокая маневренность крылатого блока позволяет ему обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Как писал портал iz.ru, о комплексах «Сармат» и «Авангард» рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Кроме того, он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике и других новейших видах вооружений.