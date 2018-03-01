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Командующий ракетными войсками рассказал о преимуществах ракеты «Сармат»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разработанная в России тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. 

По его словам, ракета может оснащаться любыми типами боевых блоков и поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета. Каракаев отметил, что ракета способна преодолевать любые противоракетные системы.

Командующий РВСН отметил, что массо-габаритные характеристики ракеты позволяют размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при их минимальном переоборудовании. 

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Он подчеркнул, что разработка ракеты «Сармат» является одной из мер, принятых Россией, чтобы противодействовать угрозе, исходящей от систем противоракетной обороны США, которые «буквально окружают территорию нашей страны». 

В качестве еще одного средства для противостояния этой угрозе Каракаев назвал оснащенный планирующим крылатым блоком комплекс стратегического назначения «Авангард».

Он отметил, что высокая маневренность крылатого блока позволяет ему обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Как писал портал iz.ru, о комплексах «Сармат» и «Авангард» рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Кроме того, он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике и других новейших видах вооружений. 

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