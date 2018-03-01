Прямой эфир

Главнокомандующий ВМФ РФ заявил о неуязвимости подводного беспилотника

0
Фото: снимок с экрана/iz.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наличие ядерной энергетической установки позволяет разработанному в России подводному беспилотнику передвигаться с высокой скоростью на превышающий километр глубине, оставаясь незамеченным для противника. 

Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Королев. Он отметил, что глубинные беспилотники будут обладать низкой шумностью и смогут скрытно подходить к объектам поражения. 

«Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», — подчеркнул Королев. 

Он также отметил высокую эффективность глубоководных беспилотников. По его словам, их свойствами являются высокая маневренность и точность поражения. 

Гарантия безопасности
О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Королев рассказал, что подводные беспилотники станут частью разрабатываемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса России океанской многоцелевой системы. 

«Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами», — уточнил главнокомандующий ВМФ. 

Как писал портал iz.ru, о разработанном в России высокоскоростном глубоководном беспилотнике рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. 

Он также упомянул о других созданных в РФ новейших вооружениях, в том числе гиперзвуковом комплексе «Кинжал» и ракетном комплексе «Сармат». Выступление президента иллюстрировалось 3D-графикой, демонстрирующей вооружения в действии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
CNN: Путин в послании продемонстрировал миру возрождение военной мощи РФ
Главнокомандующий ВКС РФ рассказал подробности о комплексе «Кинжал»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017