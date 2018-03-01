Главнокомандующий ВМФ РФ заявил о неуязвимости подводного беспилотника

Наличие ядерной энергетической установки позволяет разработанному в России подводному беспилотнику передвигаться с высокой скоростью на превышающий километр глубине, оставаясь незамеченным для противника.

Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Королев. Он отметил, что глубинные беспилотники будут обладать низкой шумностью и смогут скрытно подходить к объектам поражения.

«Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», — подчеркнул Королев.

Он также отметил высокую эффективность глубоководных беспилотников. По его словам, их свойствами являются высокая маневренность и точность поражения.

Королев рассказал, что подводные беспилотники станут частью разрабатываемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса России океанской многоцелевой системы.

«Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами», — уточнил главнокомандующий ВМФ.

Как писал портал iz.ru, о разработанном в России высокоскоростном глубоководном беспилотнике рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Он также упомянул о других созданных в РФ новейших вооружениях, в том числе гиперзвуковом комплексе «Кинжал» и ракетном комплексе «Сармат». Выступление президента иллюстрировалось 3D-графикой, демонстрирующей вооружения в действии.